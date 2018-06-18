VistaNews.ru


Мэр Нью-Йорка: Вступает в силу запрет на пенопласт

Сегодня, 04:45

Власти города запрещают использование пенопластовых упаковок и сообщают, что будет ждать нарушителей запрета.

 

Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, заявил, что с 1 января 2019 года в Нью-Йорке вступает в силу запрет на использование пенопластовых упаковок в заведениях общественного питания. Как известно, одноразовые пенопластовые тарелки, контейнеры и стаканы составили 90% всех отходов, выброшенных в 2014году в Нью-Йорке.

Также, запрет будет распространяться на использование сыпучих пенопластовых гранул, так называемых «peanuts» (арахис). Их используют для упаковки хрупких предметов и их транспортировки.

Для перехода на новый вид упаковочных материалов предприятиям даётся полгода. Те предприятия, которые не выполнят это требование, получат крупный штраф или будут лишены лицензии.

Исключениями могут стать некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса. Им необходимо будет доказать, что переход на иные материалы нецелесообразен для их компаний и приведёт к банкротству.

Данный запрет обусловлен заботой об экологии и окружающей среде, ведь пенопласт является одним из самых распространённых упаковочных материалов, который, при этом, трудно и дорого перерабатывать и утилизировать.

Запрет на пенопласт уже действует во многих мегаполисах США.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Мэр Нью-Йорка советует опасаться мороза -8°C и сидеть дома

Жертвами пожара в жилом доме Нью-Йорка стали минимум 12 человек

В России за обход блокировки Telegram по VPN грозит "уголовка"

Главное за неделю

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал для них кормом, плавая по заливу на резиновой...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Гоблин-людоед напал на человека с собакой в лесу

Некий мужчина запечатлел в лесу кадры, от которых мурашки бегут по коже. При...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем