Мэр Нью-Йорка: Вступает в силу запрет на пенопласт

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Власти города запрещают использование пенопластовых упаковок и сообщают, что будет ждать нарушителей запрета.

Мэр Нью-Йорка, Билл де Блазио, заявил, что с 1 января 2019 года в Нью-Йорке вступает в силу запрет на использование пенопластовых упаковок в заведениях общественного питания. Как известно, одноразовые пенопластовые тарелки, контейнеры и стаканы составили 90% всех отходов, выброшенных в 2014году в Нью-Йорке.

Также, запрет будет распространяться на использование сыпучих пенопластовых гранул, так называемых «peanuts» (арахис). Их используют для упаковки хрупких предметов и их транспортировки.

Для перехода на новый вид упаковочных материалов предприятиям даётся полгода. Те предприятия, которые не выполнят это требование, получат крупный штраф или будут лишены лицензии.

Исключениями могут стать некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса. Им необходимо будет доказать, что переход на иные материалы нецелесообразен для их компаний и приведёт к банкротству.

Данный запрет обусловлен заботой об экологии и окружающей среде, ведь пенопласт является одним из самых распространённых упаковочных материалов, который, при этом, трудно и дорого перерабатывать и утилизировать.

Запрет на пенопласт уже действует во многих мегаполисах США.