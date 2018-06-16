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Терапевту приказали вернуть 412 тысяч рублей государству

Сегодня, 19:51

Выпускница медицинского университета задолжала государству 412 000 рублей. Она не выполнила условие договора, а деньги полученные ранее планировала не возвращать.

 Молодой терапевт переехала в деревню Голышманово для работы в больнице № 11. С ней был подписан договор, по которому государство выплатило ей компенсационную выплату, а именно 1 миллион рублей. По правилам она должна была проработать в больнице не менее пяти лет. Однако девушка не захотела находится в деревне, после чего уволилась по собственному желанию и покинула ее.

Тюменские приставы так дело не оставили и приказали вернуть оставшиеся 412 000 рублей. Вскоре был суд, после чего молодому врачу необходимо вернуть оставшиеся деньги в здравоохранительные органы. Если она откажется, то на нее накладываются санкции и запрещен выезд из страны.

Известно, что вся сумма долга была уже возращена государству.

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