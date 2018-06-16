Татьяна Голикова считает нужной пенсионную реформу в России

Сегодня, 16:16

Вице-премьер заявила, что в России необходима пенсионная реформа. Уменьшение с каждым годом трудоспособного населения ежегодно доходит до 400 тысяч человек.

Татьяна Голикова высказалась по поводу законопроекта Госдумы. Она уверяет, что в этом больше плюсов, чем многие могут заметить. В первую очередь, если воплотят проект в жизнь, то россиян будет ждать повышение пенсий вне зависимости от того - это пенсионер «старого образца» или «нового».

Сейчас же пенсионеров около 46,5 млн, а с каждым годом около полутора миллионов человек выходят на пенсию, пополняя эти ряды. Если примут закон о повышении «рабочего» возраста, то это сможет стабилизировать рынок труда. Как высказываются политологи, реформа сможет помочь победить безработицу в России.

На сегодняшний день реформа находится на рассмотрении в Государственной Думе.