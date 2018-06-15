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В России торговлю алкоголем в Сети будут блокировать без суда

Сегодня, 20:15

Борьба с алкоголем в РФ набирает всё большие масштабы. В особенности это касается того, что является фальсификатом.

Таковой есть повсюду. Учитывая это, в России торговлю алкоголем в Сети будут блокировать без суда уже с 15 июня этого года.

Сообщается, что в 2017 году надзорные органы выявили не менее 3 тысяч магазинов интернет-торговли, которые реализовывали алкоголь нелегально.

Помимо того, выявили больше 100 торговых точек, реализовывавших алкогольный фальсификат оптом.

Даже у выявленных нелегальных площадок доход от торговли фальсифицированным алкогольным товаром, мог составлять до 1,7 млрд рублей.

Не зря в России говорят о том, что "овчинка выделки стоит". Однако, предки с трудом представляли себе, сколько дохода может приносить нелегальный алкоголь. Тогда на него была государственная монополия.

Решение суда на запретную деятельность, как говорят эксперты рынка, это хорошо, но не главное. Главное, как эта благая намеренность российской власти станет действовать на самом деле.

А пальчики продолжают гнуться к себе, сообщают скептики. Так уж устроен человеческий организм и иначе не может. Впрочем, говорят оптимисты, проверить никогда не поздно.

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