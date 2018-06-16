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Владелец прокси-сервиса VPN впервые подал иск к Роскомнадзору

Сегодня, 03:45

Арбитражный суд Москвы получил все необходимые документы и дал старт делу против федеральной службы, которая обосновала все блокировки экстремистским контентом.

Владелец прокси-сервиса TgVPN Владислав Здольников впервые подал иск к Роскомнадзору. Поводом стали, по мнению истца, незаконные действия федеральной службы. Два дня назад все документы были доставлены в Арбитражный суд Москвы. Согласны общедоступной информации, Владислав Здольников имеет бесплатный прокси-сервис для Telegram, созданный около 12 месяцев назад, когда решали вопрос о блокировке мессенджера. Здольников считает, что ведомство заблокировало его ресурс вопреки закону РФ.

Представители Роскомнадзора мотивировали свое решение тем, что на адресах TgVPN была обнаружена экстремистская информация. Каким будет решение фемиды, прогнозировать пока сложно и рано. Эксперты не уверенны, что Роскомнадзор поступил в обход закона России.

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