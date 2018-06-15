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В Белгородской области за мат на уроках уволили почётного учителя

Сегодня, 16:04

Женщина материлась перед 5-классниками. Одной из причин увольнения также стало несвоевременное заполнение педагогом с 40-летним стажем электронного журнала.

В Белгородской области в городе Старый Оскол продолжается разбирательство в обвинениях почётного учителя Марианны Николаевны. Педагог работала в школе номер 33 и в 2008 году стала одним из самых лучших преподавателей России.

По некоторым, учителя более чем с 40-летним стажем уволили за мат на уроках учеников 5-го класса. Кроме того, женщина не заполняла вовремя электронный журнал.

Сама же Марианна Николаевна рассказала, что она просто поссорилась с директором и отказалась выполнять ремонт класса за свои деньги. Её сразу же уволили, но она восстановилась на должности через суд. Когда дело рассматривали, то подтверждения вины учителя судьи не нашли.

Но в первый же день работы на педагога написали жалобу, якобы у неё обострилась гипертоническая болезнь.

Сейчас адвокат Марианны Николаевны обратился в департамент образования за помощью.

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