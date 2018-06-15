Госдума рассмотрит новый законопроект о наказаниях нетрезвым водителям суден

Сегодня, 12:02

Депутат от КПРФ предложил ужесточить наказания пьяным судоводителям. Данный законопроект ждет своего череда для рассмотрения в Госдуме.

За последние пять лет на водоемах России погибли 52 человека из-за аварий с некоммерческими суднами. Причем за штурвалом были нетрезвые персоны. И при всем этом наказание действительно «мягкое». Штраф две тысячи рублей или лишение прав управления судном до двух лет. То есть виновник может выбирать сам свое наказание. Эту мягкость и предложил устранить Михаил Щапов.

В его законопроекте наказанием является отправить пьяного судоводителя в места не столь отдаленных сроком на два года. Штраф же будет составлять 5 тысяч рублей.

Толчком для вынесения нового закона стала авария на Волге. Несколько дней назад, 11 июня, катамаран и баржа столкнулись, в результате чего погибло 11 человек. Позже стало известно, что капитан катамарана был в нетрезвом состоянии, тем самым игнорируя все сигналы баржи. Все теперь зависит только от депутатов. Примут ли они ужесточение для пьяных водителей суден или проигнорируют реальную проблему на водоемах.