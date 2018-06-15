VistaNews.ru


Госдума рассмотрит новый законопроект о наказаниях нетрезвым водителям суден

Сегодня, 12:02

Депутат от КПРФ предложил ужесточить наказания пьяным судоводителям. Данный законопроект ждет своего череда для рассмотрения в Госдуме.

За последние пять лет на водоемах России погибли 52 человека из-за аварий с некоммерческими суднами. Причем за штурвалом были нетрезвые персоны. И при всем этом наказание действительно «мягкое». Штраф две тысячи рублей или лишение прав управления судном до двух лет. То есть виновник может выбирать сам свое наказание. Эту мягкость и предложил устранить Михаил Щапов.

В его законопроекте наказанием является отправить пьяного судоводителя в места не столь отдаленных сроком на два года. Штраф же будет составлять 5 тысяч рублей.

Толчком для вынесения нового закона стала авария на Волге. Несколько дней назад, 11 июня, катамаран и баржа столкнулись, в результате чего погибло 11 человек. Позже стало известно, что капитан катамарана был в нетрезвом состоянии, тем самым игнорируя все сигналы баржи. Все теперь зависит только от депутатов. Примут ли они ужесточение для пьяных водителей суден или проигнорируют реальную проблему на водоемах.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Госдуме предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО в шесть раз

Автоугоны планируют приравнять к кражам

Госдума рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкозависимых

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух...

Рекомендуем