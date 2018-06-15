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В Москве пенсионер сходил в БДСМ-клуб и лишился квартиры

Сегодня, 03:45

60-летний Николай влюбился в сотрудницу заведения по имени Добрая Фея и переписал на неё своё жильё. «Госпожа» обещала выйти замуж за старика, но когда процесс переписи случился, заявила, что выгонит его из собственного дома.

В 2012 году в Москве пенсионер Николай сходил в БДСМ-клуб. Там он познакомился с «госпожой» Доброй Феей, которую зовут Надежда. По словам 60-летнего дедушки, он влюбился в секс-работницу, как «мальчишка». Тогда он ни о чём не думал, ведь Добрая Фея обещала выйти за него замуж.

В один момент Николай решил переписать квартиру на возлюбленную, однако 42-летняя «госпожа» сразу же исчезла, как только получила документы. Через некоторое время дедушке поставили диагноз – рак гортани, которую в последствии и вырезали. Фея в больнице не появлялась и не навещала старика.

Через 6 лет Надежда снова появилась в жизни Николая, заявив, что он лишился квартиры и должен покинуть её жилплощадь. Юристы заявили, что обжаловать сделку нельзя – сроки вышли. Права сейчас на стороне Доброй Феи, которая, скорее всего, выиграет гражданское дело. Однако правозащитники хотят всё же доказать, что Надежда не передала пенсионеру деньги за недвижимость, которые прописаны в договоре.

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