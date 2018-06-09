Женщина из Краснодара просит изменить закон ради мужа

Сегодня, 17:45

Мария Дубровцева из Краснодара образовала онлайн-петицию с призывом изменить закон о донорстве в России, которая уже собрала 38 000 подписей в течении недели. И еще отправила письмо в Минздрав. Сделала она это, из-за болезни мужа.

В своей петиции женщина из Краснодара пишет: «Практически год прошел, как муж живет с диагнозом «ХПБ» в терминальной стадии. Это не смертный приговор, людей с таким диагнозом в нашей стране сотни тысяч – все они пациенты диализных центров. Три раза в неделю по 4,5 часа мой муж подключен к такому аппарату».

За это время Антону Дубровцеву не полегчало, поэтому единственный выход, как считает жена, это пересадка почки. По закону ФЗ №4180-I от 22 декабря 1992 года «О трансплантации органов и (или) тканей человека» живым донором может быть только родственник. Есть вариант с трупной трансплантацией, но нужно выждать очередь. Родственники стать донором не могут, в связи с плохим здоровьем и возрастом. Она просит изменить закон ради мужа.

Супруги сдавали анализы на совместимость группы крови и тканевой совместимости. Нужен еще один, третий анализ, но они не нашли где можно его сдать.

Попытка Марии стать донором была неуспешной, а Минздрав напоминает о законе. Говорят делать трансплантацию за рубежом, но для них это большая сумма.

Больше 5-ти лет Минздрав работает над законом о донорстве. Так как делается только 10 операций из 100, а остальные или ждут годами, или умирают.