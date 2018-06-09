Госдума: Страховщики должны объяснить причину отказа в ОСАГО в течение 5 дней

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Законопроект об этом уже поступил на рассмотрение парламентариев. Он стал следствием того, что страховщики стараются всеми средствами избегнуть в РФ продаж полисов, которые называют «дешёвыми».

Госдума в лице своих представителей информирует, какие изменения последуют в регулирующем это законодательстве. Теперь страховщики должны будут объяснить причину отказа в предоставлении ОСАГО. Причём, они будут должны это сделать в течение 5 дней.

За этот срок, как предполагает новый законопроект, страховщики должны либо заключить договор, либо осуществить страхователю направления мотивированного отказа, о том, что договор ОСАГО не может быть заключён. На это отводится лишь 5 рабочих дней с момента того, как было получено заявление.

Инициаторы закона, который предложила Госдума, выразили обеспокоенность тем, что страховщики всячески пытаются избежать заключения полисов, относящихся к «дешёвым». Они продолжают изобретать способы от заключения подобных договоров, которые являются обязательными и вполне вписываются в рамки закона.

Для этого используются такие «смешные» обоснования, как отсутствие необходимых бланков, либо требования о том, чтобы транспортное средство было своевременно осмотрено.

Госдума полагает, новый закон приведёт к существенному сокращению отказов, являющихся необоснованными. А договоры ОСАГО станут заключаться своевременно.