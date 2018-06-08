Генерал ФСБ попросил суд вернуть 2 млн долларов, найденные у Улюкаева

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Деньги, которые предназначались для взятки Улюкаева, могут вернуть прежнему владельцу. По предварительным данным, им является Валерий Михайлов.

В декабре 2017 года бывшего Министра экономического развития признали виновным в получении взятки размером в два миллиона рублей. Взятка передавалась бывшему чиновнику в офисе «Роснефти». Улюкаева приговорили к 8-ми годам лишения свободы в колонии строго режима, а также ему выписали штраф в размере 130 млн рублей.

Стало известно, что генерал ФСБ Олег Феоктистов обратился в суд с просьбой вернуть 2 млн долларов, найденные у осужденного Алексея Улюкаева. Ранее Феоктистов отмечал, что деньги были одолжены для эксперимента у частного инвестора. Выяснилось, что им является некий Валерий Михайлов.

Вопрос о нашумевшем вещдоке будет решаться на заседании суда 29 июня. На данный момент денежные средства признаны вещдоком по делу Улюкаева. В ходе предстоящего заседания их либо вернут, либо перечислят в доход государства. На заседании также будут разъяснять все неточности, которые могли возникнуть при вынесении приговора.

Сам Михайлов утверждает, что лично не знаком с Феоктистовым и никакие суммы ему не передавал. Однако он совершенно не против, если ему «вернут» 2 миллиона. Адвокаты Улюкаева отмечают, что факты о передавшем на временное пользование деньги Михайлове достаточно часто менялись.

Напомним, что Улюкаев в своем последнем слове заявил, что судебный процесс похож на цирк и вызвал огромный интерес у публики. Он называет дело провокацией.