В России предлагают выплачивать ежемесячные гранты и выдавать машины многодетным

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Речь идёт о родителях, у которых 8 или больше детей. Они смогут получать по 70 тысяч рублей каждый месяц. Также предлагается освобождать такое население от уплаты услуг ЖКХ. С таким предложением председатель совета Института демографии, миграции и регионального развития Крупнов обратился к президенту Путину.

Юрий Крупнов в своём обращении предлагает выплачивать многодетным семьям ежемесячные гранты в размере 70 тысяч рублей, а также выдавать машины. К примеру, автомобилем может стать 11-местная «Газель NEXT. Также предлагается дать право главам регионов освобождать многодетных от уплаты услуг ЖКХ.

Предлагают и выдавать многодетным семьям в России строительные материалы, чтобы они строили свои большие дома на специально выделенной государством земле.