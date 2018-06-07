Google грозит штраф от Еврокомиссии в $11 млн по делу об Android

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Дело в том, что некоторые эксперты считают, что американский гигант нарушил антимонопольное законодательство, отдавая приоритет своим сервисам, а не сервисам конкурентов.

Google грозит крупный штраф в $11 млн от Еврокомиссии. Ведомство может выписать такую сумму, которая равняется 10% всей годовой выручки корпорации, по делу об Android. По некоторым данным, Еврокомиссия обвиняет Google в установлении монополии в своей операционной системе. То есть разработчик установил ряд условий лицензирования сторонних продуктов, отдавая приоритет своим сервисам.

Стоит отметить, что эта информация официально подтверждена не была. Её сообщает информагентство Financial Times, ссылаясь на свои анонимные источники.