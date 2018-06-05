Юрий Дудь получил иск на 1 рубль за пропаганду наркотиков

Сегодня, 19:12

Делом займется Измайловский суд Москвы. Истец просит удалить со страницы блогера информацию о наркотиках и способах их употребления в интервью с Гуфом, Бастой и Скриптонитом.

Юрий Дудь, известный блогер в России, получил официальный иск на сумму в 1 рубль, что и выступает компенсацией морального вреда за пропаганду наркотиков в своем аккаунте в социальной сети. Истец требует удалить соответствующий материал из Сети, которым выступает интервью с известными рэперами Гуфом, Бастой и Скриптонитом, они имели проблемы с наркотиками в прошлом.

В Москве Измайловский суд решит вопрос о принятии искового заявления к производству по окончанию пяти дней. На данный момент трудно предугадать исход уголовного дела.