Правительство предложило отменить в вузах военные кафедры

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Начиная с начала 2000-х, эксперты стали говорить, что практика военного обучения в институтах и университетах себя изжила. В настоящее время в регионах России существуют 54 военных кафедры, в том числе и в самых престижных московских вузах.

Правительство предложило отменить в России военные кафедры в вузах, заменив их на общие, унифицированные военные центры. В преамбуле законопроекта говорится, что совмещение учебно-материальной базы, отдельных видов вооружений и техники, имеющихся на кафедрах, поможет уровнять подготовку студентов. При этом подчеркивается, что студенты, проходящие обучения в вузах, где нет военных кафедр, к подготовке в центрах привлекаться не будут.

В законопроекте не указывается, будут ли центры, как кафедры готовить офицеров и сержантов запаса, с прохождением временной стажировки в армейских и флотских подразделениях. В настоящее время существующие военные центры готовят офицеров-контрактников. Законопроект внесен на рассмотрение Государственной думой.