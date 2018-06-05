Правительство отклонило законопроект о видеосъемке операций под общим наркозом

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По инициативе Госдумы, предоставленный к рассмотрению документ имел множество неточностей, которые следовало исправить. Тем не менее, он был сразу же отклонен, а повторный пересмотр депутаты не планируют.

Накануне правительство отклонило новый законопроект, который гласил о видеосъемке операций, проводимых в России под общим наркозом. Согласно пунктам документа, больной или его родственники после таких манипуляций могли бы просматривать запись происходящего в операционной, а также ознакомиться с действиями медиков, такое право могли иметь и правоохранители.

После отклонения законопроекта чиновники отметили, что неточными являются сразу несколько важных моментов. Речь идет о необозначенной степени родства пациента с теми, кто получит разрешение на просмотр. Более того, в правительстве не поняли, за чей счет будет осуществляться такая съемка.