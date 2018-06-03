В России фармкомпания получила лицензию на выпуск аналога лекарства из США

Сегодня, 11:47

Тема фармацевтических препаратов и их качества актуальна для многих жителей страны. Иногда вопросы их производства приходится решать с помощью Фемиды.

Одно из таких дел рассматривалось Арбитражным судом Москвы, удовлетворившим требование заявителя. После этого, впервые в России, фармкомпания в принудительном порядке получила лицензию на то, чтобы выпускать аналог лекарства, производящегося в США.

Сообщение об этом сделала Анжелика Хандукян, руководящая в российской фармкомпании «Натива» внешними коммуникациями.

Сейчас компания может приступить к производству аналога препарата, выпускаемого компанией Celgene, который станет иметь значительно меньшую стоимость.

Лекарство является противоопухолевым иммуномодулятором. Его применяют при проказе, СПИДе, туберкулёзе и множественной миеломе.

Ранее подобное средство выпускала только Celgene, которая в марте 2017 года подала иск. В нём она требовала запрета для «Нативы» на производство аналога.

Фемида отказала американской фирме, но российской фармкомпании предстоит выплата лицензионных платежей.