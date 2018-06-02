Российский суд запретил продажу жиросжигателей

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Теперь в свободной продаже не будет добавок, таблеток и порошков, которые помогают сжигать жир.

Кроме таких свойств, данные препараты заодно вызывают тошноту, излишнюю потливость, головную боль и даже кожные заболевания. Суд признал такие препараты опасными для здоровья и запретил продажу жиросжигателей.

Напомним, что уже давно Роспотребнадзор предупреждал даже о смертельноопасных препаратах, которые свободно продают. Тогда шла речь именно об опасности жиросжигателя DNP. Интерпол ещё в 2015 году опубликовал оповещение об этом. Однако, несмотря на всё это, продажи продолжали осуществлять, и только теперь всё гораздо серьёзнее.

К примеру, тот самый DNP использовали в 1930-х годах для повышения обмена веществ и потери веса, однако после гибели нескольких человек, вещество попало под запрет. С тех пор его продолжили производить нелегально.