1,5 млн российских паспортов стали недействительны по ошибке

Сегодня, 16:38

Министерство создало специальный сайт, на котором можно проверить статус паспорта. 1,5 миллиона документов стали недействительными.

Статус некоторых документов сменился с «действительный» на «недействительный». Владельцы таких паспортов сразу же сообщили в паспортные столы о том, что произошла какая-то ошибка, так как срок паспортов в реальности еще не истек. Число подобных «недействительных» документов постоянно растет. Сообщается, что с таким паспортом невозможно воспользоваться услугами банка, а также купить недвижимость или уехать в другую страну. Для решения данной проблемы сотрудники МВД посоветовали гражданам обратиться в местный паспортный стол.