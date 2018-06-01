Финляндия планирует отказаться от табака к 2030 году

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В Финляндии табачный закон и система налогообложения, которая с ним связана, станет строже. Страны Балтии могут стать табачной Меккой для финнов. В министерстве соцобеспечения и здравоохранения страны подготовили дорожную карту по снижению доли населения, которое употребляет никотин, до 5% к 2030 году. Презентацию приурочили к Международному дню борьбы с курением.

Планируется ужесточение требований к упаковке, а также повышение акцизного сбора. Результатом подобных мер в 2020 году станет средняя стоимость пачки сигарет 8,20 евро, где налог составит 5,60 евро. Увеличит налог и на прочую никотиновую продукцию не зависимо от содержания в ней табака. Возраст покупателей табачной продукции поднимут до 20 лет. Курение запретят в местах массового скопления людей: игровые площадки, пляжи, остановки, железнодорожные платформы и стоянки такси.

Административная мера в случае нарушения запрета на курение станет такой же, как штраф за парковку.

Также будут приняты меры по снижению лимита на ввоз табачных изделий из таких стран как Россия: вместо 200 сигарет – 40, вместо 50 – 10 сигар. На сегодняшний день финны имеют право на ввоз табака из России в Финляндию в случае нахождения за пределами территории своей страны более одних суток, а нерезиденты – более трех. Ввозить снюс, жевательный и нюхательный табаки разрешат до 100 г на одного человека в день. Наказание контрабандистам тоже ужесточат.