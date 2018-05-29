"Законный доступ в реанимацию": Власти приняли новый законопроект

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Согласно новым поправкам к законопроекту, больные граждане на интенсивной терапии теперь смогут заручиться поддержкой близких людей. Тем не мене, ограничения всё же останутся, и сюда входит несколько пунктов.

Теперь родственники тяжелобольных пациентов получат законный доступ в реанимацию, о чем сообщили представители органов власти, которые приняли новый законопроект. До этого времени подобные разрешения получали не все, а врач мог запретить посещение без объяснения причин.

Выяснилось, что лиц с имеющимися инфекционными заболеваниями в реанимацию пускать не будут, этот же запрет касается и граждан в состоянии алкогольного опьянения. Пообщаться с родными не смогут дети до 14 лет, о чём гласит новый документ.