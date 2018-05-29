Сегодня, 15:00

В Санкт-Петербурге готовится судебный процесс, в ходе которого будет рассмотрен иск к сочинскому курорту. Общая сумма требуемой истцом компенсации составляет 1 миллион 550 тысяч 755 рублей.

Житель Петербурга судится с сочинским курортом «Роза Хутор» из-за того, что во время зимнего отдыха получил на горнолыжной трассе тяжкие телесные повреждения. В своем заявлении истец обвиняет в причинении вреда здоровью члена спасательного формирования «Горный Патруль», которое обслуживает курорт. Петербуржец указывает, что спасатель специально сбил его во время спуска.

Ранее истец обратился с заявлением в полицию и Следственный комитет с требованием возбудить против спасателя уголовное дело. Однако следствие не нашло умысла в действиях профессионального лыжника. Инцидент был квалифицирован как несчастный случай. На этот раз петербуржец подал иск на возмещение затрат на длительное лечение, а также в заявлении требует компенсировать причиненный моральный вред суммой в полтора миллиона рублей.