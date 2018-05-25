В Москве суд отправил под домашний арест главу Всероссийского общества глухих

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Валерий Рухледев подозревается в очень крупной растрате. Дома он просидит до 23 июля, такое постановление прозвучало в Тверском суде.

Согласно постановлению Тверского суда в Москве, ходатайство российского следствия удовлетворено, в результате Валерий Рухледев пробудет под домашним арестом сроком до 23 июля. Судьей выступает Ольга Затомская.

В материалах дела указано, что главу Всероссийского общества глухих подозревают в растрате 50 миллионов рублей, которые принадлежали ВОГ. Уголовное производство открыли в январе, срок действия продлили до 7 сентября. Также суд отправил под стражу Татьяну Зембатову, главу управления деньгами ВОГ. Рухледев, отправившийся под домашний арест, стал президентом ВОГ в 2003 году, он числится в «Единой России» и Совете при лидере Российской Федерации по вопросам инвалидов.