Эксперты назвали «Яндекс.Видео» самым пиратским порталом Рунета

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Глава ivi.ru Олег Туманов в рамках ПМЭФ заявил, что доля российского поисковика в трафике топ-10 пиратских ресурсов равняется 78%. Что касается Google, то его доля куда меньше – 60,3%. Сам же ivi.ru обладает только 15%. В презентации Туманова отмечается, что правообладатели из-за пиратства получают прибыли в 4-5 раз меньше, чем могли бы.

Именно из-за таких показателей специалисты и назвали «Яндекс.Видео» самым пиратским порталом Рунета. По словам Александра Акопова, который является соучредителем продюсерской компании Cosmos Studio и членом правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, сегодня «Яндекс» по праву обладает титулом самой пиратской площадкой. Эксперт добавил, что в Google тоже есть пиратство, но финансового ущерба намного больше причиняет именно российский поисковик.

Акопов отмечает, что для «Яндекса» работа с правообладателями контента – новая сфера деятельности, которую они хоть и развивают, но очень неуспешно. Специалисты уже ведут работу с компанией по урегулировании проблем с пиратством, но пока никаких успехов нет.

В «Яндексе» же заявляют, что якобы компания работает в соответствии с законами. Представители поисковика заявляют, то видео появляются на сайтах и открываются в их же проигрывателях, а сервис только выдаёт ссылки на материалы. Ссылка не будет отображаться, если удалят сам ролик.

Глава «Интернет-видео» Бырдин считает, что в «Яндексе» и вправду есть проблемы. Именно его специалист считает главным источником пиратства.