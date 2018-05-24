Швеция признала секс без согласия партнёра насилием

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Закон начинает действовать с 1 июля текущего года. 250 шведских депутатов проголосовали за соответствующие поправки в законодательстве.

В Швеции признали секс без согласия партнёра изнасилованием. Ранее в действующем законодательстве Швеции определяли изнасилование принуждением к половой связи посредством насилия, кроме этого здесь могли играть роль угрозы и злоупотребление уязвимым положением жертвы.

Зимой прошлого года премьер-министр Швеции Стефан Ловфен сообщил, что, "если секс недобровольный, значит он незаконный". Что касается критиков, они скептически отнеслись к таким законам и уверены, что они не приведут к большому резонансу в обсуждениях.