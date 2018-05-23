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Сообщается, что последние два участка суши теперь также документально принадлежат Российской Федерации. Отмечено, что такая процедура считается стандартной, ведь над островом проходит Крымский мост, который является частью РФ.

О том, что Крым окончательно передал остров Тузла в федеральную собственность, стало известно накануне. Власти полуострова завершили подготовку к процедуре, а первоначально во владение России попало несколько участков косы разной протяженностью и площадью.

Как сообщили представители Минимущества Крыма, территориально и административно Тузла остается в собственности Керчи. Тем не менее, на федеральном уровне ответственность за остров несет именно Российская Федерация, и на указанном участке будет построен транспортный переход через Керченский пролив.