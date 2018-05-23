В Екатеринбурге мужчина получил компенсацию за испорченное авто

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На автомобиль жителя Екатеринбурга упало дерево, что нанесло ему непоправимый ущерб. Пострадавшему удалось отсудить 70 тысяч компенсации.

В Екатеринбурге на легковой автомобиль Daewoo Nexia в 2017 году упало дерево. Происшествие случилось на улице Бажова. Повреждения транспортного средства были настолько серьезными, что авто не подлежало дальнейшему восстановлению. Специалисты подсчитали, что материальный ущерб, который понес автолюбитель, составил 51,9 тысяч рублей.

Для восстановления справедливости пострадавший обратился в Октябрьский районный суд с иском, который направлен против районной администрации. В результате разбирательства суд встал на сторону пострадавшего и постановил, что администрация Октябрьского района Екатеринбурга должна выплатить компенсацию в размере 70 тысяч рублей. Такое решение не устроило руководство района, и они подали апелляцию.

Рассмотрение дела прошло в Свердловском областном суде, который изучил все материалы дела и поддержал решение суда первой инстанции. Установлено, что дерево, которое повредило авто, находилось на территории, подведомственной ответчику, который не следил за состоянием зеленых насаждений.