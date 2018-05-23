В Кемерово здания ТЦ «Зимняя вишня» арестованы и не могут быть снесены

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Снос зданий, принадлежащий торговому центру, где произошла масштабная трагедия, назначался на середину мая, однако работы были приостановлены. На это, по словам представителей мэрии, есть несколько объективных причин.

В Кемерово городская администрация заявила, что в настоящее время здания ТЦ «Зимняя вишня» арестованы и не могут быть снесены. В первую очередь, это касается торговых помещений, пострадавших во время пожара и остающихся вещественным доказательством. До окончания следственных действий помещения демонтировать запрещено. Кроме того, появился исковой прецедент со стороны одного из арендаторов, который утверждает, что в случае сноса его площадей, он не сможет получить от владельцев ТЦ возмещения убытков.

Скорее всего, ранее объявленный проект по сносу печально известного здания и построения на его месте городского парка не будет осуществлен к началу сентября, как заявлялось ранее. По соглашению, демонтаж торгового центра и постройка парка должны были происходить за счет группы компаний «КДВ».