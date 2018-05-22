Uber рассово дискриминируют и домогаются до сотрудников компании

Сегодня, 19:45

Бывшая сотрудница компании обратилась в суд из-за частых расовых дискриминаций со стороны администрации Uber. Также девушка жаловалась на не своевременную оплату труда.

Бывшая сотрудница Uber Ингрид Авенданьо рассказала, что к ней приставал ее начальник с недвусмысленными намеками. Девушка неоднократно обращалась к администрации за помощью, однако, ничего не менялось. Девушка работала в компании разработчиком программного обеспечения с 2014 до 2017 года. За это время она испытала на себе сексуальные домогательства, избиения, унизительные обращения со стороны мужчин. Ингрид была вынуждена уволиться и пройти лечение, так как бывшая сотрудница Uber испытала на себе массу психологических расстройств. Авенданьо рассказала, что директора Uber часто пытались урегулировать конфликты с сотрудниками без суда, однако девушка решила обратиться в независимый суд. Теперь потерпевшая требует компенсацию потерянных на лечение денег, а также возвращения на прежнее место работы с устранением конфликтов и любых видов дискриминации.