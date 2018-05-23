В Вологодской области жительница попала под иск от «Маши и медведя»

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За приключениями мультперсонажей «Маши и медведя» с увлечением наблюдают многие любители этого кино-жанра. Некоторые пытаются воспользоваться его популярностью для увеличения доходов от своего бизнеса.

В Вологодской области жительница попала за эту инициативу под суд от создателей «Маши и медведя». Она подверглась штрафу со стороны регионального арбитражного суда.

Теперь предпринимательнице, проживающей в Череповце, предстоит выплата в пользу правообладателей штрафа в размере 30 тыс. рублей. Такое сообщение сделано пресс-службой суда.

Поводом для иска правообладателя послужила футболка, на которой были отпринтованы изображения мультяшек из «Маши и медведя». Это произошло в августе прошлого года. Предпринимательница из Вологодской области использовала этот товарный знак незаконно.

Сумма исковых требований была рассчитана весьма своеобразно. По 10 тыс. рублей был оценен ущерб от изображений сначала Маши, а потом – медведя. Таким же является убыток от размещения на футболках характерной надписи.

Как оказалось, та тоже зарегистрирована и получила свой товарный знак.

Суд Вологодской области счёл требования истца правомерными и удовлетворил их в полном объёме. Станет ли подавать апелляцию череповецкая предпринимательница, пока не известно.