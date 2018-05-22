Арбитражный суд рассмотрит иск о сносе части «Зимней Вишни»

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В заявлении требуется признать вторую часть отремонтированного здания незаконной и самовольным строением, начиная с момента ввода его в работу. Также возможно, что компанию обяжут сносить здание за свой счёт.

Местные СМИ сообщают, что 7 июня Кемеровский областной арбитражный суд собрался рассматривать иск от предпринимателя Натальи Писецкой и представителей инспекции государственного строительного надзорного ведомства. В нём идёт речь о сносе части ТЦ «Зимняя Вишня».

Сначала Писецкая вместе с ведомством требует признать часть реконструированного здания незаконной и самовольной постройкой с момента ввода её в эксплуатацию. Также в иске указывается требование обязать сносить здание за счёт ККК.

Некоторые источники сообщают, что Наталья Писецкая имеет в торговом центре «Зимняя вишня» одно из помещений.