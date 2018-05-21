Новый скандал с ТЦ: В Белгороде женщина отсудила у «Сити Молл» 300 000

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После травм в ТЦ пострадавшая лечилась больше месяца.

Женщина решила через суд Белгорода получить компенсацию морального вреда, расходы на лечение, потерянный заработок из-за травмы и судебные расходы. В общем она вместе с адвокатом насчитали сумму в 630 тысяч рублей.

Представители ТРК «Сити Молл» и ООО «Южный полюс», которое владеет комплексом, иск не признавали и просили суд отказать в его удовлетворении. Примечательно, что они в это же время факт падения женщины и то, что она получила травму, не отрицали.

В итоге суд пришёл к выводу, что пострадавшая упала из-за бездействий руководства «Сити Молл», которые содержали своё имущество в ненадлежащем состоянии и не выполняли обязательства по обеспечению безопасности посетителей торгово-развлекательного комплекса.

Таким образом пострадавшая женщина через суд получила сумму почти в 300 000 рублей. Это хоть и не та цифра, которую она запрашивала, но иск всё же был удовлетворён.