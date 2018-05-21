Московский суд отменил приговор Максиму Марцинкевичу – Тесаку

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В постановлении судьи указывается, что вынесенный ранее приговор отменён, а дело отправят на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Мера пресечения в виде содержания под стражей остаётся без изменений.

Сегодня, 21 мая, Московский городской суд отменил приговор Максиму Марцинкевичу, более известному в поп-культуре под псевдонимом Тесак. Лидера общественного движения «Реструкт» осудили на девять лет колонии.

Этот приговор вынес судья Бабушкинского суда Москвы 27 июня 2017 года. Тогда вместе с Максимом Марцинкевичем были осуждены и девять участников его движения «Реструкт». Они получили сроки от 3 до 10 лет тюрьмы.

Фигурантам дела приписывали множество статей, таких, как «Разбой», «Хулиганство», «Грабёж», «Умышленное уничтожение имущества» и так далее. Кроме того, самому Тесаку приписывали «Возбуждения национальной ненависти». Дело в том, что в 2014 году его книгу «Реструкт» признали экстремистской.

Максим Марцинкевич прославился изначально как блогер, который со своей командой ловили педофилов. Происходило это «на живца», а затем снималось на камеру. Пойманному педофилу предоставляли выбор, или позвонить в полицию, или же опозориться на камеру. В итоге, все выбирали второе, так как судебное наказание было бы намного суровей. Такие радикальные меры Марцинкевича вызывали у некоторых людей негативную реакцию.

В результате суд установил, что активисты были причастны к нападениям на восьмерых человек, один из которых скончался.