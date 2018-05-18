Московский суд займётся делом Багдасарян к ГИБДД‍

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Ранее скандальная стритрейсерша обратилась с иском в отдел ГИБДД, который отказался выдать ей водительское удостоверение. По словам пресс-секретаря суда Анастасии Татарули, дело поступило в профильное отделение суда подразделения московской полиции.

Теперь суд Москвы намерен рассмотреть дело Мары Багдасарян к ГИБДД. В рамках иска женщина требует признать незаконным факт отказа выдать ей водительские документы и "прекратить нарушения гражданских прав и свобод", и вернуть ей все нужные удостоверения. Как сообщили источники, судебное слушание намечено на 11:00 мск.

Стоит отметить, что в прошлом году во время суда прокурор в московском суде утверждал, что Багдасарян в результате ДТП имеет эпилепсию, отсюда следует, что ей не положено управлять транспортным средством. Сторона защиты же утверждала отсутствие заболевания.