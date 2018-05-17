На Кубани судья получил предупреждение за предложение стерилизовать многодетную мать

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После того, как три месяца назад в суде Курганинского района произошел скандал в связи с высказыванием служителя Фемиды, была проведена ведомственная проверка. Факты подтвердились, и квалификационная коллегия вынесла решение.

На Кубани судья, предложивший стерилизовать многодетную мать, которую хотели лишить родительских прав, получил предупреждение коллегии о недопустимости нарушений Кодекса судейской этики. Фабула дела, вызвавшего общественный резонанс, состоит в следующем. Адвокат матери троих детей, которую сотрудники отдела материнства и детства обвиняли в несоблюдении родительских обязанностей, записала свой разговор с судьей.

Во время беседы без свидетелей судья высказал личное мнение о том, что подобных матерей следует не только лишать родительских прав, но и хирургическим способом лишать возможности в дальнейшем рожать детей. Адвокат опубликовала аудиозаписи в социальной сети, назвав при этом статус и фамилию собеседника. После этого начался общественный скандал, повлекший за собой проверку судьи.