Вышинский: СБУ отсылала фото обыска в СМИ

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Глава «РИА Новости Украина» также рассказал, что он и другие люди подписали документ о запрете разглашения следственных действий. Однако спустя некоторое время интернет буквально «взорвали» фотографии его российского паспорта, а также медали от Путина, которые в 2014 году глава РФ вручил журналисту «За возвращение Крыма» и его деятельность на полуострове.

В сообщении указывается, что Вышинский считает, что это именно СБУ отсылала фото с места обыска в СМИ, а после этого они начали распространяться по всему интернету. Случилось это ещё до окончания следственных действий. Глава «РИА Новости Украина» также заявил, что у него изымали смартфон и лишали доступа в интернет в этот момент.

Однако фотографии российского паспорта Вышинского, его медали от Путина и от Минобороны РФ появились впервые не в информационных агентствах Украины. Впервые их предоставили сотрудники пресс-службы СБУ на официальной странице ведомства в Facebook.

Сейчас в Херсоне проходит суд на Вышинским, ему выбирают дальнейшую меру пресечения. Обвинение настаивает на аресте.

Во время заседания глава «РИА Новости Украина» признал, что у него есть два паспорта – и российский и украинский. Своей вины он не признаёт.

По словам Вышинского, опубликованные антиукраинские статьи публиковались с отметкой «Точка зрения», поэтому якобы здесь «нет ничего страшного». Свои медали от Путина и Шойгу с изображением Крымского полуострова и свою деятельность на нём Вышинский ещё никак не объяснил. Также он не прокомментировал материалы о поддержке формирований из Л/ДНР. Делом журналиста будет заниматься крымская прокуратура, которая располагается сейчас в Херсоне.