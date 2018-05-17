Обвиняемая по делу «Седьмой студии» останется под домашним арестом до 19 июля

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Речь идёт о решении Мосгорсуда продлить этот срок Нине Масляевой. Такой вердикт полностью удовлетворяет ходатайство СК РФ. Его представитель просил продлить меру пресечения на срок больше одного года.

В полученном сообщении указывается, что обвиняемую по делу «Седьмой студии» Нину Масляеву оставят под домашним арестом до 19 июля. Это время она будет находиться на съёмной квартире в Москве.

Следователь Александр Терехин, настаивая на сохранении выбранной раньше меры пресечения, заявил, что обвиняемой нужно время для изучения материалов уголовного дела. Всего существует больше чем 250 томов. Сейчас Масляева изучила только 19 томов, а её адвокат – 21 том.

В итоге суд решил, что обвиняемую нужно оставить под домашним арестом. Сама же женщина вместе со своим правозащитником оставили вопрос на усмотрения суда.

Сам же судья Андрей Суворов заявил, что уголовное дело очень сложное, а срок домашнего ареста Масляевой Европейской конвенции «О защите прав человека» не противоречит.

Масляева входит в число из шести человек, которых обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из 214 выделенных бюджетных средств в период с 2011 по 2014 год. Тогда Кирилл Серебренников создал организацию «Седьмая студия» с целью якобы заниматься развитием и популяризацией современного российского искусства в рамках проекта «Платформа».