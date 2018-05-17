Меру пресечения главе «РИА Новости Украина» Вышинскому изберут уже сегодня

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Информацию об этом рассказала Лариса Сарган, которая занимает должность пресс-секретаря украинской генеральной прокуратуры, на своём официальном аккаунте в Facebook.

В сообщении Сарган указывается, что сегодня, 17 мая, в городской суд города Херсона будет отправлена просьба о выборе меры пресечения руководителю «РИА Новости Украина» Кириллу Вышинскому. Последнего подозревают в государственной измене.

Кроме того, Вышинского уже сегодня доставят в суд Херсона. В полученном сообщении уточняется, что представители прокуратуры Украины всё же будут настаивать на аресте главы «РИА Новости Украина» Вышинского. Суд начнёт выбирать меру пресечения уже примерно после обеда, после того, как документы пройдут все необходимые процедуры, установленные законом государства.