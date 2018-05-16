«Газпром» подал в суд на владельца ТЦ «Зимняя вишня»

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Новые обстоятельства вскрываются спустя месяцы после трагедии в Кемерово, носящие уже сугубо хозяйственно-правовой статус. Оказалось, что фактический собственник торгового центра «Зимняя вишня» являлся еще и должником за поставки газа.

Региональное представительство «Газпрома» «деликатно» выдержав паузу после страшной трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» унесшей десятки жизней, в том числе и детских, решилось на юридическое возмещение материального ущерба, понесенного из-за задолженностей по обеспечению газом. В качестве ответчика выступит «Кемеровский кондитерский комбинат», на который «Газпром» и подал в суд.

По словам юристов, представляющих российского газового монополиста в регионе, в их требованиях нет никакой подоплеки, кроме того, что фактический владелец здания, которое арендовал ТЦ «Зимняя вишня», задолжал 78 тысяч 410 рублей. Вместе со структурой «Газпрома» иски подали и другие юридические, а также физические лица. Например, арендатор помещений, представительница «малого бизнеса» требует возмещения в 700 тысяч рублей.