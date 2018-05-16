В Москве призывают заявлять в полицию на ломающих сирень вандалов

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Глава городского департамента природопользования и охраны окружающей среды призывает жителей столицы бороться со злоумышленниками за охрану природы совместно.

Руководитель ведомства Антон Кульбачевский подчеркнул, что согласно Кодексу об административных нарушениях Москвы, повреждение и незаконное уничтожение цветов, деревьев и кустарников карается приличным штрафом. Если обычные граждане будут обязаны заплатить до 4500, то юридическим лицам вандализм обойдется в более крупную сумму - до 300 000 рублей.

Чиновник призвал жителей Москвы заявлять в полицию на всех портящих природу вандалов, или же обращаться к представителям управляющей компании, ответственной за содержание зеленых насаждений во дворе. Также он попросил всех граждан бережно относиться к прекрасной природе, а также к труду озеленителей, которые постоянно работают, создавая и поддерживая красоту в городе.

Кульбачевский отметил, что наибольшей популярностью у злоумышленников пользуются кусты сирени, кизильник, чубушник, более известный как жасмин. Все эти цветущие растения можно приобрести на рынках или в цветочных магазинах, не нанося вред природе, и не воруя у самих себя.