Демонтаж вывески банка спас красоту в центре Воронежа

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Рекламные конструкции часто стают ценящим внешний вид родного города жителям как кость поперек горла. Бороться с данной проблемой можно разговорами или жалобами в мэрию.

Обитателям улицы Пушкинская в Воронеже пришлось прибегнуть ко второму способу, так как собственник оскандалившегося финансового учреждения не захотел идти на уступки. Администрация Воронежа, получив массу жалоб от горожан, провела демонтаж вывески банка. Социально активный народ спас красоту в центре любимого города.

Источник фото: портал «Блокнот Воронеж»

Примечательно, на 32 воронежских улицах располагаются 965 объектов, подпадающих под дизайн-регламент, оберегающий город от надоедливой рекламы.