Киселев: Российского журналиста необходимо освободить из украинского плена

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В Украине был задержан российский журналист РИА Новости Кирилл Вышинский. Освободить своего коллегу призвал Дмитрий Киселев.

В Киеве был задержан российский журналист, который выполнял свои профессиональные обязанности по освещению ситуации в Украине. Инцидент произошел сегодня 15 мая прямо возле дома, в котором Кирилл Вышинский проживал. На данный момент он доставлен в СБУ и с ним проводят следственные действия. Украинские власти заявили, что им удалось раскрыть преступную сеть медиаструктур созданную Россией для ведения гибридной войны.

Дмитрий Киселев, который является генеральным директором МИА «Россия сегодня» и популярным ведущим, призвал Украину отпустить своего коллегу и не ущемлять его права. Все обвинения в адрес Вышинского он назвал надуманными, а также напомнил, что этот случай является не единичным. Сегодняшний инцидент становится в один ряд с убийством Олега Бузины, преследованиями Василия Муравицкого.

Также Киселев заявил, что медиагруппа будет обращаться за поддержкой к международным организациям, которые защищают права журналистов во всем мире. Уже создано обращение в котором международное сообщество просят посодействовать прекращению гонений на российских журналистов в Украине.

Известно, что в киевском офисе «РИА Новости Украина» СБУ провело обыск. Связи с его сотрудниками нет, об их судьбе ничего не известно.