В Калининграде суд закрыл ТК «Мега Сити» из-за грубых нарушений

Сегодня, 08:44

МЧС Калининградской области продолжает проверять местные ТРК, направляя в суд рекомендации по заморозке несоответствующих правилам пожарной безопасности комплексов.

Очередным закрытым в Калининграде ТК стал «Мега Сити», расположенный на улице Мусорского в доме №10. Руководство комплекса незамедлительно приступило к устранению грубых нарушений, однако некоторые из них носят документальный характер, поэтому разморозить работу «Мега Сити» в кратчайшие сроки не удастся. Здания «Мега Центра», «Мега Маркета» и «Мега Мебели» решение суда не затронуло.

Из-за массы недостатков в конце апреля в Калининграде суд закрыл ряд торговых центров, среди которых «Маяк», «Запад 39» и «Эпицентр». Все они пока что не могут снять замок МЧС со своих дверей.