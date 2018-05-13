Гаишники не имеют права проверять наличие светоотражающего жилета

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Первый заместитель начальника Госавтоинспекции РФ подтвердил нововведение в законе. Владимир Швецов сообщил Ярославу Нилову, что этот пункт больше не является предметом досмотра работниками ДПС у водителей.

Сегодня, 13 мая, специалисты по праву подтвердили данные о том что теперь гаишники не имеют права проверять у водителей наличие светоотражающего жилета. Эту информацию сообщил в письме главе Владимир Швецов. Гаишники могут задать вопросы о наличии документов на авто и прав, но вопрос наличия жилета больше не является предметом их компетентности. Этот комментарий Швецова стал точкой в вопросе незаконных проверок автомобилистов.

По словам автомобилистов, часто сотрудники ГИБДД пользуются служебным положением и незнанием водителей и начинают проверку светоотражающих жилетов, что является настоящим фактом беззакония.