Нарушительнице ПДД вместо штрафа дали кота

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Нарушительнице правил дорожного движения в Москве инспектор ГИБДД вместо штрафа вручил кота. 34-летняя девушка переходила дорогу в неположенном месте по улице Дубининской.

Работник патрульной службы был вынужден задержать её и передать коллеге документ для того, чтобы оформить штраф. В момент предупредительной беседы, темой которой стали правила дорожного движения, испектор предложил девушке кота, такого же нарушителя, как она сама, поскольку животное перебегало дорогу. Москвичка приняла такое необычное предложение. В комплекте с приобретённым питомцем инспекторы дали ей пакет кошачьего корма. Коту дали имя Счастливчик.

Комментаторы в интернете высказали положительное мнение о такого рода идее получить домашнего питомца вместо штрафов.