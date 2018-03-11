Волгожанам сообщат о правильности покупок в Сети сотрудники Роспотребнадзора

Вчера, 23:28

Волгожанам растолкуют представители Роспотребнадзора их права при оформлении покупок разных товаров с помощью интернета. Кроме того, сами обозреватели смогут задать интересующие их вопросы относительно ситуаций при покупках в Сети по горячей линии.

В период с 12 по 26 марта представители Роспотребнадзора расскажут всем желающим потребителям об их правах на основании действующих нормативных актов при оформлении покупок с помощью интернета. Покупателям сообщат их права и условия правильной сделки купли разной продукции с помощью Сети.

Сотрудники Роспотребнадзора смогут ответить в частном порядке на все поставленные вопросы относительно разных внештатных ситуаций, которые могут возникнуть при покупке в заочном порядке через Всемирную сеть. Благодаря такой горячей линии, которая будет работать систематически в рабочие дни с 9.00 до 13.00, волгожане смогут избежать неприятностей и не стать жертвой обманщиков, которых уже достаточно много появилось в интернете.