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BlackBerry подала в суд на Facebook, Instagram и Whatsapp

Вчера, 21:46

Производитель смартфонов BlackBerry канадского происхождения подал в суд на такие известные компании как Facebook, Instagram и Whatsapp.

Канадцы обвинили социальные сети в нарушении прав интеллектуальной собственности. BlackBerry считает, что соцсети использовали, а также присвоили себе запатентованные разработки, а именно связанные с безопасностью, сроком эксплуатации аккумулятора и интерфейсом. Канадская компания утвердительно заявляет, что социальные сети нарушили их права, и что после диалога с акционерами решили подать в суд на «воров». В это же время Facebook и две дочерние компании опровергают обвинения.

Не так давно, в середине февраля, бельгийский суд обвинил Facebook в нарушении закона о неприкосновенности частной жизни. Соцсеть обязали удалить все личные данные, которые были незаконно собраны в интернете.


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