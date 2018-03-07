VistaNews.ru


В Ульяновске УФАС оштрафовало такси «Максим»

Вчера, 22:20

5 марта в Ульяновске арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление УФАС о назначении «Максиму-Ульяновску» штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение закона.

В 2015 году было возбуждено дело против «Максим-Ульяновск» по признакам нарушения закона. Дело в том, что диспетчерская служба нанимала на работу водителей без лицензии, то есть без права перевозить пассажиров легковыми такси, зарегистрированными на электронной информационной площадке «Максим-Ульяновск». В том же 2015 вышло предупреждение, которое организация проигнорировала. В итоге за нарушение антимонопольного законодательства «Максим-Ульяновск» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Компания тут же обжаловала указание суда. В свою очередь суд отклонил требование заявителя и признал действия антимонопольного органа законными.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.