В Ульяновске УФАС оштрафовало такси «Максим»

Вчера, 22:20

5 марта в Ульяновске арбитражный апелляционный суд оставил в силе постановление УФАС о назначении «Максиму-Ульяновску» штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушение закона.

В 2015 году было возбуждено дело против «Максим-Ульяновск» по признакам нарушения закона. Дело в том, что диспетчерская служба нанимала на работу водителей без лицензии, то есть без права перевозить пассажиров легковыми такси, зарегистрированными на электронной информационной площадке «Максим-Ульяновск». В том же 2015 вышло предупреждение, которое организация проигнорировала. В итоге за нарушение антимонопольного законодательства «Максим-Ульяновск» оштрафован на 100 тысяч рублей.

Компания тут же обжаловала указание суда. В свою очередь суд отклонил требование заявителя и признал действия антимонопольного органа законными.