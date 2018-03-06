В Воронеже хирурги изуродовали грудь женщины

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В Воронеже хирурги провели неудачную операцию по увеличению груди местной жительницы Виктории. Однако что-то пошло не так и молочные железы женщины стали выглядеть ассиметрично, также на правой груди появился неестественный угол. Теперь Виктория намерена отсудить у больницы 2 миллиона рублей в качестве компенсации на некачественные услуги и моральный вред.

По словам женщины, теперь она должна носить только закрытую одежду, хотя всегда мечтала о глубоком декольте. Пострадавшая добавляет, что после операции её грудь стала ассиметричной, а на правой молочной железе появился неестественный уголок. Это свидетельствует о некачественном импланте. Но это ещё не самое страшное, ведь у Виктории стали появляться боли, а также начала неметь рука. И с этим пострадавшая живёт уже два года.

Пострадавшая говорит, что хирург её уверил, что в скором времени боли пройдут, а когда не прошли – предложил заплатить ещё раз и провести повторную операцию.

Но женщина не согласилась и обратилась в суд. Теперь Виктория требует 2 миллиона в качестве причинённого морального ущерба и компенсации.