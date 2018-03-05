VistaNews.ru


Из-за Крушельницкого изменят уголовную статью

Сегодня, 15:31

Дмитрий Свищев, президент спорта по керлингу и член комитета Госдумы РФ по физической культуре, готовит новую статью уголовного кодекса за принуждение спортсменов к использованию запрещенных препаратов на соревнованиях из-за Крушельницкого.

Как рассказал Свищев, у них на данный момент обнаружились очень серьезные проблемы в законодательстве, так как за использование допинга на соревнованиях несут ответственность либо тренер, либо доктор, а теперь хотят ввести поправку в статью, согласно которой за принуждение к применению запрещенных препаратов ответственность могут нести как сам спортсмен, так и третьи лица.

По словам председателя, такое дополнение будет отправлено на рассмотрение и возможно внесено в новый закон уже скоро.

Ранее Александр Крушельницкий взял бронзу на соревнованиях, однако при проведении экспертизы в его крови был обнаружен мельдоний. При том, что тест, проведенный 20 января, был чист. По одной из версий исследования, допинг был подсыпан спортсмену без его ведома.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.