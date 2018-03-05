Из-за Крушельницкого изменят уголовную статью

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Дмитрий Свищев, президент спорта по керлингу и член комитета Госдумы РФ по физической культуре, готовит новую статью уголовного кодекса за принуждение спортсменов к использованию запрещенных препаратов на соревнованиях из-за Крушельницкого.

Как рассказал Свищев, у них на данный момент обнаружились очень серьезные проблемы в законодательстве, так как за использование допинга на соревнованиях несут ответственность либо тренер, либо доктор, а теперь хотят ввести поправку в статью, согласно которой за принуждение к применению запрещенных препаратов ответственность могут нести как сам спортсмен, так и третьи лица.

По словам председателя, такое дополнение будет отправлено на рассмотрение и возможно внесено в новый закон уже скоро.

Ранее Александр Крушельницкий взял бронзу на соревнованиях, однако при проведении экспертизы в его крови был обнаружен мельдоний. При том, что тест, проведенный 20 января, был чист. По одной из версий исследования, допинг был подсыпан спортсмену без его ведома.